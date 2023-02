Leonor Seixas partilha detalhes da gravidez com fãs

A viver uma das fases mais felizes, Leonor Seixas recorreu às redes sociais para fazer algumas revelações sobre a sua gravidez.

Através do InstaStories, do Instagram, a intérprete abriu um espaço de perguntas e respostas no qual os seus seguidores puderam interagir consigo.

Questionada sobre a forma como está a correr a gestação, a artista confessou “estar a ser espetacular”. “Estou a aproveitar todos os momentos, a amar tudo. Apetece-me muito o parto e todas as aventuras que estão para vir. Sinto-me serena e feliz”, disse.

Já sobre a data prevista para o parto referiu: “Muita gente está a perguntar isto. Ela nasce quando ela quiser”.