Leonor Seixas viaja para Los Angeles com a família e mostra-se feliz na Califórnia

A atriz Leonor Seixas viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para apresentar a cidade ao marido e à filha.

Depois de ter vivido e trabalhado muitos anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz Leonor Seixas decidiu apresentar a cidade da Califórnia ao marido e à filha.

“Love to travel! Tão ‘amazing’ conhecer diferentes culturas, respirar novos ares… e viajar em família”, começou por escrever a atriz nas redes sociais.

“Belíssima oportunidade para nos conhecermos melhor e crescer juntos”, acrescentou Leonor Seixas.

“Fui mostrar a minha Los Angeles ao Miguel e dar a conhecer a Júlia aos meus amigos queridos. It was wonderful! NY, LA, Lisbon – 3 homes”, concluiu a artista.

Já do outro lado do Atlântico, Leonor Seixas partilhou com as centenas de seguidores as palmeiras de Los Angeles e o famoso letreiro de Hollywood.