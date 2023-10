Lesionado, Neymar fica em casa a cuidar da filha recém-nascida

Neymar lesionou-se durante um jogo da seleção brasileira e aproveita para estar com Mavie, a filha que nasceu no início de outubro.

Esta terça-feira, dia 17 de outubro, a seleção brasileira enfrentou o Uruguai e acabou por perder 2-0. Durante a partida, Neymar abandonou o relvado após uma grave lesão. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol, o jogador teve uma “rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo”.

Agora, o futebolista pode ficar por casa a cuidar da filha recém-nascida, Mavie. E é mesmo isso que fez. Nas redes sociais, Neymar partilhou uma fotografia com a bebé ao colo.

Nas redes sociais, o futebolista falou sobre o momento difícil que atravessa. “É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus. Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após meses recuperado. Fé eu tenho, até demais … Mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho”.

Na sexta-feira, dia 6 de outubro, o jogador de futebol e a namorada, Bruna Biancardi, deram as boas-vindas a Mavie, a primeira filha do casal, que se junta ao filho mais velho de Neymar, David Lucas, de 12 anos.

O atleta chegou até a fazer uma homenagem à bebé e fez um corte de cabelo com um “M”, a letra inicial do nome da filha.