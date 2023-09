Letícia Sabatella foi diagnosticada com autismo aos 52 anos

A atriz Letícia Sabatella foi diagnosticada, aos 52 anos, com nível um da Perturbação do Espectro do Autismo. Nas redes sociais, falou sobre o tema.

“Não é uma birra, não é má vontade. Quantas vezes eu não conseguia sair de casa, não conseguia ir ao cinema porque ir ao cinema era uma experiência sensorial muito grande, de tão sensível que eu era?”, questionou, após ter sido diagnosticada com o nível um da Perturbação do Espectro do Autismo.

“Não consegui, muitas vezes, chegar à hora certa porque precisava de ficar comigo. Não sabia explicar”, confessou a artista, que integrou elencos de novelas bastante conhecidas dos portugueses, como “Páginas da Vida” ou “Caminho das índias”.

Durante seis vídeos, Letícia contou que o diagnóstico, mesmo em idade já adulta, trouxe “alívio” e foi “libertador”.

