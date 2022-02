Liam Hemsworth partilha como lidou com separação de Miley Cyrus

Liam Hemsworth partilhou um desabafo sobre a forma como as coisas correram depois terminar com Miley Cyrus. O ator adiantou que o exercício físico ajudou bastante.

O ator recordou, em entrevista à revista “Men’s Health”, como conseguiu enfrentar o fim do relacionamento amoroso com a filha de Billy Ray Cyrus e manter a sua saúde mental estável.

“Do meu ponto de vista, a maioria das vezes, as coisas que escreveram sobre mim eram completamente falsas”, garantiu o intérprete, referindo-se à Imprensa, nomeadamente aos paparazzi. “Há momentos em que queres defender-te e outros em que não vale a pena porque apenas vamos trazer mais atenção para isso e é melhor nem pensar e deixar passar”, acrescentou.

Por agora, Liam Hemsworth tem as suas prioridades bem definidas. “Nestes dias, não quero investir mais tempo em preocupar-me com coisas desse género. Lembro-me de apreciar o agora e desfrutar de cada momento o máximo possível, seja isso trabalhar ou estar com a minha família […]. Apenas tentar encontrar algo positivo em tudo e desfrutar da vida o máximo possível”.

Para este equilíbrio interior, o ator revelou que contribuiu muito o exercício físico. “Diria que o exercício e fitness são algo muito importante para mim, para me sentir equilibrado, incluindo mentalmente”, rematou.

Liam Hemsworth, de 30 anos, e Miley Cyrus, de 27, estiveram casados durante oito meses e anunciaram o divórcio em agosto do ano passado. O ex-casal oficializou a relação depois de terem namorado durante dez anos

Agora, o ator namora com a modelo Gabriella Brooks, de 23.

