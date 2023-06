Liam Hemsworth teve uma relação extraconjugal com Jennifer Lawrence? Atriz desmente rumores

Após a separação de Miley Cyrus, circularam rumores de que Liam Hemsworth teria uma relação extraconjugal com a atriz Jennifer Lawrence.

Durante o programa “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, Jennifer Lawrence negou o alegado caso que teve com Liam Hemsworth, enquanto o ator estava com Miley Cyrus: “Não é verdade. É só um rumor”, explicou a atriz, conhecida por protagonizar o filme “The Hunger Games [Os Jogos da Fome]”.

Apesar de desmentir os rumores, Jennifer Lawrence admitiu ter trocado um beijo com Liam, já após a separação com Miley Cyrus.

Recorde-se que a atriz é casada, desde 2019, com Cooke Maroney, com quem já tem, inclusive, um filho em comum. Miley Cyrus namora com Maxx Morando, após uma década de paixão com Liam Hemsworth, e o galã está com a modelo Gabriella Brooks.

O tema “Flowers”, que teve várias semanas em número um no ranking Spotify Global, supõe-se que terá sido escrito para Liam Hemsworth.