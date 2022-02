Lídia Franco diz que, afinal, não foi agredida pelo ator Adam Driver

Alguns dias depois de ter acusado o ator norte-americano Adam Driver de agressão, Lídia Franco vem agora dar o dito por não dito e garantir que se tratou de um “mal-entendido”.

Quase uma semana depois de ter acusado o ator Adam Driver de “agressão com uma cadeira”, durante a rodagem de um filme, Lídia Franco vem, agora, desmentir-se e garantir que as suas declarações ao programa “Era o Que Faltava”, da Rádio Comercial, foram “um mal-entendido”.

“Considerei o comportamento do ator pouco delicado porque na preparação de uma cena não teve o cuidado que julgo deveria ter tido. As nossas personagens tinham que estar fisicamente próximas e, cada vez que ele se levantava com o grande ímpeto da personagem para fazer o resto da cena, a cadeira onde estava sentado tocava-me com uma certa força, o que me incomodou”, referiu Lídia Franco, num comunicado enviado à revista NIT.

“Não foi uma agressão, nem nunca senti ou reportei que fosse essa a intenção do ator. Lamento todo o mal-entendido”, concluiu a atriz.