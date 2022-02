Neta de Eunice Muñoz confirma nascimento do filho e mostra a primeira imagem

Lídia Muñoz decidiu confirmar as notícias que têm circulado nos últimos dias. A neta de Eunice Muñoz foi mãe e já partilhou a primeira imagem do recém-nascido.

A atriz deu à luz no fim do mês de outubro, mas só confirmou o nascimento neste sábado, 6 de novembro. A artista publicou uma fotografia ternurenta, no Instagram, para dar a boa-nova.

“24.10.2021 ou O Princípio do Mundo”, legendou.

A caixa de comentário rapidamente se encheu com mensagens de parabéns. “Parabéns muitas felicidades para todos” ou “Ai que amor parabéns Lili !!! Viva a vida e o amor !!!!”, são algumas das mensagens escritas pelos seguidores.