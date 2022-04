Lili Caneças ao lado do príncipe Alberto em festa de homenagem

Lili Caneças aproveitou para estar com o príncipe Alberto II do Mónaco, durante uma festa em Monte Carlo organizada pela casa real.

A “socialite” viajou até aquela cidade a convite do príncipe para participar num jantar de homenagem aos 40 anos de carreira do artista Marcos Marin. Durante o evento, Lili Caneças esteve com o príncipe, tal como mostrou nas redes sociais.

Durante estes dias em Monte Carlo, Lili Caneças celebrou ainda o 78.º aniversário. Porém, o momento para a “socialite” ficou marcado por estar doente e sem voz.

“Perdi a voz de tanto falar e estou constipada, por isso, peço aos meus amigos que não me telefonem. Para todos os que pensam em mim, especialmente aos meus filhos e netos. Obrigada e celebrem a vida”, pediu, na altura.