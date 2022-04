Lili Caneças assinala aniversário do filho: “Que tenhas uma vida longa e saudável”

Lili Caneças assinala aniversário do filho, João Caneças, com uma fotografia antiga e uma declaração de amor nas redes sociais.

A “socialite” fez questão de celebrar com os seguidores o dia em que o seu filho faz anos. Por isso, no perfil de Instagram, Lili Canelas publicou uma fotografia de João Caneças no seu primeiro aniversário.

“O meu filho João Caneças faz hoje anos… E ainda não podemos festejar, aqui foi o dia do seu primeiro aniversário, comprei-lhe este carro na Kermesse de Paris, uma loja de brinquedos que era no Hotel Avenida Palace. Foi o carro mais bonito que teve, até hoje2, garantiu.

“É arquiteto tem dois filhos que adora e, tal como eu, nasceu de bem com a vida… Parabéns João, que Deus esteja sempre contigo e que tenhas uma vida longa e saudável”, rematou.