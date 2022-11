Lili Caneças elogia Rúben Rua: “É bonito, bem educado e civilizado”

Lili Caneças elogiou, esta terça-feira, 8 de novembro, Rúben Rua, recordando um episódio no Porto que a deixou rendida ao manequim.

A “socialite” teceu, no perfil de Instagram, vários elogios ao também apresentador do programa “Somos Portugal”, da TVI, admitindo que “toda a gente sabe” que gosta do modelo.

“Toda a gente sabe que adoro o Rúben Rua. Conheço-o há 20 anos da Lisboa Fashion Week. É bonito, bem-educado e civilizado”, referiu.

De seguida, Lili Caneças recordou um episódio que viveu com Rúben Rua. “Passámos uma noite no Porto, no Bal de la Rose, onde se premeia o talento português em inúmeras áreas”, lembrou.

“Ficámos na mesma mesa, com oito pessoas, e foi o único que esperou que me servissem para começar a comer. Há regras para se viver em sociedade e quem não as conhece está sempre a tempo de as aprender”, acrescentou.

A “socialite” não ficou sem resposta e Rúben Rua reagiu às palavras elogiosas, na secção de comentários: “E eu adoro a Lili”.