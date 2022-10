Lili Caneças volta aos comentários na TVI

Lili Caneças voltou ao espaço de comentário da TVI, no programa de fim de semana “Em Família”, e não esconde a satisfação.

“Tem de haver um ambiente agradável para que tudo corra bem, e nem sempre senti isso quando trabalhei. Fui três vezes a este programa, teve imenso sucesso e as pessoas gostaram de me voltar a ver. Juntando isto à companhia maravilhosa que terei, tudo correrá bem”, disse em declarações à “TV 7 Dias”.

Lili Caneças, que integra a rubrica “Ai, não me Digas”, com António Bravo, elogia a equipa do “Em Família”: “Como gosto imenso da Maria Cerqueira Gomes e do Rúben Rua e gosto de trabalhar, decidi aceitar. Trabalhar é fundamental para as pessoas se sentirem de bem com a vida. É fundamental para mim estar ativa, e continuar a ser acarinhada pelas pessoas. Gosto de ter a cabeça ocupada”, referiu ainda à revista de televisão.