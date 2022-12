Lili Caneças: “Vou receber pela sexta vez o prémio ‘Personalidade do Ano'”

Lili Caneças vai receber, esta quarta-feira, 7 de dezembro, o troféu de “Personalidade do Ano” nos Prémios Embaixadores.

A “socialite” prepara-se para receber pela sexta vez o prémio de “Personalidade do Ano”. No perfil da rede social Instagram, Lili Caneças lembrou as várias premiações que lhe foram atribuídas.

“Hoje, na Casa da América Latina, vou receber pela sexta vez o prémio ‘Personalidade do Ano’”, contou.

“A primeira foi do programa ‘Jet7’ (RTP), o único de social que havia na época, entregue pelo Herman José, com o Joaquim Cortez a dançar no auge da sua carreira”, recordou a “socialite”.

“O segundo da revista ‘Eles e Elas’ […], o terceiro pelo ‘Jet Net’ no Coliseu dos Recreios […], o quarto pelos Royal Events Lisboa […] e o quinto pelo Clube de Embaixadores Cascais & Costa do Estoril”, referiu.

Lili Caneças agradeceu o apoio, mostrando-se “feliz” por estar a ser premiada após tantos anos de “vida pública”. “Agradeço a todos e fico feliz que os meus 40 anos de vida pública não tenham passado em vão! É sempre agradável que alguém se lembre de nós”, rematou.