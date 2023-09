Lília Cabral e Fernanda Lima apresentaram a nova grelha da Globo

A Globo elegeu o Ferroviário, situado em Lisboa, para apresentar a nova grelha. Lília Cabral e Fernanda Lima foram as anfitriãs do evento.

Foi no Ferroviário, situado em Lisboa, que a Globo apresentou a sua nova temporada. Lília Cabral e Fernanda Lima foram as grandes anfitriãs do “Churrasquinho Globo”, que contou com várias figuras públicas e muitas novidades.

“Uma nova grelha 100 por cento pensada e definida para o público de Portugal, com ainda mais dramaturgia, mais humor e mais variedades”, lê-se em comunicado.

Lília Cabral, que se encontra em gravações para a novela “Fuzuê”, viajou do Brasil para Portugal para marcar presença no evento e promover a trama, que tem estreia marcada para o dia 25 de setembro, às 20 horas e 30 minutos, no canal Globo. Fernanda Lima, que vive em Portugal, aproveitou para divulgar “Bem Juntinhos”, programa que pode ser visto aos sábados, às 13 horas e 45 minutos.

“É uma novela familiar, esse é o nosso compromisso. É necessário chegar a vários públicos”, disse Lília Cabral sobre a nova novela da Globo.

Fernanda Lima mostrou-se, também, entusiasmada, mas estes não foram os únicos anúncios. Rodrigo Nascimento será o novo diretor da Globo em Portugal e reagiu: “Foi com grande felicidade e entusiasmo que aceitei esse desafio profissional. É um território que é extremamente importante e estratégico para a Globo. O nosso objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho feito até então. E abrir portas para novas parcerias e novos negócios. Queremos uma Globo ainda mais perto do público português”, referiu.

A estas novidades juntam-se ainda as estreias das novelas “Todas as Flores” e “A Dona do Pedaço”.