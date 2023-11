Liliana Aguiar afirma ser vítima de “bullying” por comentadores do “Passadeira Vermelha”

Entre várias trocas de críticas, Liliana Aguiar deixou uma nova mensagem, afirmando sofrer “bullying” por comentadores do programa da SIC Caras.

As trocas de “farpas” entre Liliana Aguiar e alguns comentadores do “Passadeira Vermelha” não parecem terminar. Após negar as palavras de Liliana Campos, a empresária, que mora atualmente no Dubai, voltou às redes sociais para deixar uma nova mensagem ao elenco do programa da SIC Caras.

Liliana Aguiar afirma ser vítima de “bullying”. “Tudo isto, para mim, é ‘bullying’. Eu sofro de ‘bullying’ no ‘Passadeira Vermelha’, por alguns comentadores. É normal que eu reaja de uma forma menos agradável para uns e para outros. Quando eu me refiro à imagem da Filipa Torrinha, não é uma coisa que me choque, só que se ela me pode chamar idiota e retrógrada, porque é que eu não lhe posso chamar boneca insuflável? Não entendo”, disse.

“A única coisa que eu vos peço é um bocadinho mais de coerência em tudo o que dizem, menos maus-tratos! Não têm que me tratar mal, podem não concordar, mas daí a insultarem-me, a falarem dos meus filhos… acho que tem que haver limites”.