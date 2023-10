Liliana Aguiar apanha susto na praia: “Vi os meus filhos aos gritos e bloqueei”

A morar no Dubai, Liliana Aguiar sofreu um percalço na praia. A empresária e os filhos foram picados por alforrecas.

Liliana Aguiar mora no Dubai há alguns meses com o companheiro, Francisco Nunes, e com os filhos mais novos. Nas redes sociais, a empresária partilhou um episódio assustador que viveu com os filhos quando foram à praia.

“Estou em baixo de forma e vou contar-vos a aventura que tive quando o efeito da medicação passar para me sair as dores. Ontem tivemos uma aventura na praia e eu fui a que ficou pior. Posso dizer-vos que tive umas dores no corpo horríveis”, começou por dizer.

Liliana partilhou, em seguida, uma imagem das suas costas e o estado em que ficaram após o acontecimento: foi picada por uma alforreca. “Ontem, depois de algumas reuniões, fui à praia. E não é que, pela primeira vez na minha vida, fui picada por uma alforreca, como dizia o nadador-salvador que me colocava vinagre. Fui a mais mordida, os meus filhos também, mas foi uma coisa de raspão, e no momento senti um ardor como se me estivessem a colocar fogo no corpo. Mas eu vi os meus filhos aos gritos e bloqueei de tal maneira que só queria saber deles. Não queria nada pôr vinagre em mim, só queria tratar deles”, contou.

“Entretanto saímos da. Viemos para casa, meti-os dentro da banheira com água quente do duche a correr… Água quente, muito vinagre e depois pomada com cortisona, Brufens, anti-histamínicos. Foi um cenário assustador!”, relembrou.

Contudo, a empresária, como disse, foi a que mais sofreu com a queimadura. “Vi o meu corpo completamente vermelho: pernas, barriga, costas, umas dores de ossos, de músculos, de corpo horríveis. A ansiedade começa a crescer, a faltar-me o ar e ‘vou morrer, é melhor ir ao hospital, se calhar vou morrer envenenada’”, relatou.