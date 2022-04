Liliana Aguiar celebra três anos de relação com o marido Francisco Nunes

Liliana Aguiar assinalou mais um ano com o marido, Francisco Nunes, com uma declaração de amor nas redes sociais.

Depois de ter celebrado dois anos de casamento, em setembro, o casal completou, esta segunda-feira, dia 7 de dezembro, três anos de relação. Para celebrar a data especial, a apresentadora partilhou no próprio Instagram uma recordação do primeiro jantar de ambos.

“Três anos. Para primeiro jantar, teve sorte pagou zero. Uma viagem, uma aventura, uma montanha russa, mas a certeza de uma responsabilidade para com a nossa família. Que venham mais alguns cheios de saúde, amor, respeito e força para seguirmos viagem”, pode ler-se na legenda da fotografia publicada.

Recorde-se que Liliana Aguiar tem três filhos, Santiago, de um ano, que nasceu da relação com o marido, Francisco Nunes, Salvador, de dois, e Miguel Ângelo, de 12 anos, da relação terminada com José Carlos Pereira e António Miguel Tavares, basquetebolista do Benfica, respetivamente.