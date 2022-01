Liliana Aguiar compra desinfetantes a 70 euros

Depois da corrida a máscaras e desinfetantes, Liliana Aguiar comprou dez géis desinfetantes a 70 euros.

A apresentadora está a prevenir-se contra o Covid-19 e, além de revelar nas redes sociais que está cumprir as medidas decididas pelo Governo para conter o vírus ao manter-se em casa, optou por comprar géis desinfetantes, lamentando o preço.

“70 euros foi o que paguei por estas embalagens de desinfetante. E só há no chinês”, escreveu Liliana Aguiar na conta de Instagram.

De recordar que a diretora do Departamento de Saúde Pública da OMS disse que é “irracional e desproporcionado” que se esgotem as máscaras e os desinfetantes nas farmácias por medo do novo coronavírus.

