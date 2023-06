Liliana Aguiar de férias e a comemorar os anos do filho: “Parecem irmãos”

Liliana Aguiar viajou até Marrocos para celebrar os 18 anos do filho mais velho, Miguel Ângelo. As fotos nas redes sociais têm dado que falar.

Liliana Aguiar e o filho mais velho, Miguel Ângelo, têm estado debaixo dos holofotes. Como Marisa Cruz e Fernanda Serrano, a figura pública também assinalou a ocasião do baile de finalistas de secundário do filho.

Nas redes sociais, posou ao lado de Miguel Ângelo para marcar a data: “Foi nesta brincadeira que se preparou para o baile de finalistas. Parabéns, meu filho, que mais parece meu irmão”.

Esse momento somou vários comentários, mas nas publicações de Liliana continuam a “chover” elogios quando a empresária viajou com o filho para comemorar os 18 anos. No Instagram, a figura pública tem registado os momentos da viagem até Marrocos, à beira da piscina ou no deserto. Na primeira fotografia, mãe e filho posam perto da água. “Contagem decrescente para o grande dia”, escreveu.

Já uma viagem pelo deserto parece ter sido a atividade do dia de anos. “Parabéns pelos teus 18 anos. Passou tão rápido. Obrigada por tudo. Amo-te muito”.

Contudo, foi a última publicação de Liliana que tem chamado mais atenção. A aproveitar as férias a descansar pela piscina, a figura pública posou do lado do filho e foi muito elogiada. Na legenda escreveu: “O primeiro dia com 18 anos. Sorrir… amar… viver. Sinto-me ainda mais jovem”.

Nos comentários, houve uma “explosão” de corações e de palavras como “lindos”. Além disso, há até quem diga que até “parecem irmãos”.

Miguel Ângelo é o filho mais velho de Liliana, fruto do relacionamento terminado com Miguel Ângelo Tavares. A também comentadora de televisão é ainda mãe de Salvador, filho em comum com José Carlos Pereira, e de Santiago, fruto do relacionamento com Francisco Nunes.