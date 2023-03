Liliana Aguiar declara-se ao filho mais novo: “Amo-te e estarei contigo para sempre”

Liliana Aguiar fez uma publicação bastante especial no seu perfil de Instagram. A empresária dedicou o seu “post” ao seu filho mais novo, Santiago.

A também apresentadora começou por partilhar uma fotografia do menino tendo depois acrescentado umas palavras carinhosas.

“Ser mãe tem muitos significados. Não é só ter os filhos, é criá-los, é educá-los é defendê-los de quem os possa prejudicar”, começou por escrever.

“Enquanto não tiveres voz será assim, quando te puderes defender irei estar aqui mas nunca vou educar-te a seres mau, tens de ser honesto e acima de tudo muito humano.

Amo-te e estarei contigo sempre e para sempre”, concluiu.

Recorde-se que Liliana Aguiar é ainda mãe de Salvador, fruto do relacionamento que manteve com José Carlos Pereira, e de Miguel Ângelo, que nasceu durante a sua relação com Miguel Ângelo Tavares.