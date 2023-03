Liliana Aguiar defende-se das acusações do ex-marido

Depois de Francisco Nunes ter falado sobre a separação com Liliana Aguiar e de ter tecido duras críticas à empresária, esta fez uso das redes sociais para se defender das acusações.

Em declarações à revista “Nova Gente”, Francisco Nunes afirmou que Liliana Aguiar “mudava as suas emoções conforme a variação da conta bancária”.

No Instagram, a também apresentadora mostrou-se “incrédula” com tal afirmação da parte do ex-companheiro.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, Liliana Aguiar recordou ainda o antigo julgamento de Francisco Nunes por violência doméstica.

“No último julgamento disse o mesmo, por isso afinal somos duas: eu e a ex. O dinheiro é sempre o problema. Eu sempre trabalhei e pagava despesas na casa, inclusive, paguei o aluguer de casa de família um ano inteiro a pronto com o meu dinheiro de solteira. Isto é para rir”, escrever Liliana.

“Quanto ao resto não vou tecer comentários. Só achei piada a repetição de padrão. Agora vou manter-me em silêncio. Por enquanto… bom dia para todos, vou tentar estar feliz depois desta palhaçada”, concluiu.