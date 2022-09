Liliana Aguiar despede-se de Miami com um beijo na praia

Depois de ter estado vários dias de férias com o marido, Francisco Nunes, Liliana Aguiar despediu-se, esta segunda-feira, 12 de setembro, de Miami, nos Estados Unidos.

A apresentadora fez questão de assinalar o último dia em território norte-americano com um beijo apaixonado ao personal trainer na praia, tal como se pode ver no perfil de Instagram.

“Adeus, Miami! Vamos divertir-nos em Portugal”, escreveu, na legenda de uma fotografia em que o casal aparece abraçado no areal.

Liliana Aguiar e Francisco Nunes têm um filho, Santiago. Por sua vez, a comunicadora também é mãe de Salvador, fruto da relação terminada com o ator José Carlos Pereira e, ainda, Miguel, do antigo relacionamento com o ex-basquetebolista António Miguel Tavares.