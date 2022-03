Liliana Aguiar partilha imagens do dia do nascimento do filho Santiago

Liliana Aguiar partilhou, esta segunda-feira, imagens do dia em que o seu filho mais novo, Santiago, nasceu. “Um momento especial da minha vida”, afirmou.

Hoje é dia de festa em casa da apresentadora porque o filho mais novo, fruto do casamento com Francisco Nunes, celebra o segundo aniversário. A comunicadora não podia deixar passar a data em branco no Instagram.

“Partilho convosco um momento especial da minha vida. O dia do nascimento do Santiago, que hoje, faz dois anos”, escreveu a comunicadora.

A carregar vídeo…

Seguiu-se o agradecimento ao marido: “Obrigada a ti, Francisco Nunes, por me teres dado um momento tão lindo, um filho maravilhoso, e nunca me teres feito sentir sozinha ao longo destes nove meses”.

“Espero que esta benção que Deus nos deu seja sempre muito feliz, repleto de muito amor e muita alegria”, rematou.

Liliana Aguiar e Francisco Nunes estão casados há dois anos e para assinalar a data, o casal desfrutou de uma viagem romântica, tal como revelou a comunicadora nas redes sociais.

Além de Santiago, a apresentadora também é mãe de Salvador, de dois anos, que nasceu durante a ex-relação com o ator José Carlos Pereira, e de Miguel, de 12, fruto do antigo relacionamento com o basquetebolista António Miguel Tavares.