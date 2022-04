Liliana Aguiar está “em contagem decrescente” para realizar um sonho

Liliana Aguiar confessou, esta segunda-feira, 20 de setembro, estar em contagem de decrescente para realizar um dos seus sonhos. A apresentadora mostrou-se grata a Deus pela conquista.

A comunicadora, de 41 anos, prepara-se para concretizar um sonho ao lançar um novo projeto. No perfil de Instagram, a também empresária partilhou o momento com os admiradores.

“Que manhã maravilhosa. Estou em contagem decrescente para realizar um dos meus sonhos”, contou Liliana Aguiar, agradecendo de seguida a Deus e ao companheiro, Francisco Nunes.

“Agradeço a Deus por me proteger, guiar, acalmar, e ao meu marido Francisco Nunes por estar a meu lado em tudo aquilo que quero fazer”, prosseguiu.

A apresentadora fez questão de deixar um incentivo às mulheres: “Mulheres, nunca desistam de vos surpreender, só assim conseguimos surpreender os outros. Mega beijinhos. Estejam atentas em breve tenho novidades”.

Liliana Aguiar é mãe de Miguel, que nasceu durante o antigo relacionamento com António Miguel Tavares, de Salvador, fruto da ex-relação com José Carlos Pereira, e de Santiago, que é resultado da relação com Francisco Nunes.

A comunicadora está atravessar uma fase negativa, na qual admitiu ter recorrido à ajuda de profissionais para vencer a magreza extrema. “Acho que cheguei ao meu limite de magreza”, admitiu.