Liliana Aguiar estava “ilegal” no Dubai “há 24 dias”: “Porque sou europeia”

Após ter-se mudado para o Dubai com a família, Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para partilhar um percalço com o visto.

Foi há cerca de três meses que Liliana Aguiar decidiu mudar de vida. A ex-modelo mudou-se para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com a família. Através das redes sociais, tem partilhado algumas dicas para quem quer visitar o país, nomeadamente para os viajantes que pretendem chegar a Abu Dhabi.

No entanto, esta quinta-feira, 26 de outubro, foi surpreendida com um percalço no aeroporto. Nas redes sociais, desabafou: “Saí em agosto para vir buscar os meus bebés para virem para a escola, e disseram que eu tinha mais três meses de visto de turista. Sabem o que me aconteceu? Já estou ilegal no país há 24 dias, porque sou europeia, portanto, não posso sair e voltar”.

“Quer dizer, posso, mas não passa para a frente mais três meses de visto de turista”, acrescentou, referindo que tem intenções de criar uma página para ajudar os portugueses que pretendem mudar-se para o Dubai.

Liliana Aguiar teve de pagar 554 euros para ver o problema resolvido, mas não ficou por aqui: “Não é que o nosso passaporte no sistema estava como espanhol?”, notou. “Não estavam a querer deixar embarcar”, continuou.