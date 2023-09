Liliana Aguiar explora Abu Dhabi: “Venham sem receios”

Liliana Aguiar, que está a viver com a família no Dubai, aproveitou para ir conhecer a Grande Mesquita, localizada em Abu Dhabi.

Após ter-se mudado para o Dubai com o companheiro, Francisco Nunes, e com os filhos mais novos, Liliana Aguiar tem utilizado as redes sociais para partilhar algumas dicas sobre os Emirados Árabes Unidos e este fim‑de‑semana não foi diferente.

A modelo rumou com a família até Abu Dhabi, capital do país, e explicou quais são as regras para visitar a Grande Mesquita.

“Hoje foi a primeira vez que fomos a Abu Dhabi, as expectativas eram altas e não foram defraudadas com tão pouco que conhecemos mas tanto que trouxemos nas recordações”, escreveu.

“Saímos do Dubai às 9h, chegámos às 10h. Fomos diretos à Grande Mesquita e tivemos de comprar roupa adequada, eu tive de comprar o número acima pois nem um bocadinho da perna se pode ver”, explicou, referindo-se ao traje típico da localidade.

Apesar da inscrição ser gratuita, a plataforma online não estava a funcionar e, por isso, a família teve de “ir para umas filas”. “A visita é rápida, mas muito forte em termos de energia”, acrescentou a modelo.

“Adorámos e os pequeninos também, por isso famílias, venham sem receios pois será marcante para todos… Continuarei a partilhar o que Abu Dhabi tem para nos mostrar cada vez que for lá, pois fica mesmo muito perto do Dubai! Escapadinha perfeita”, rematou.

Após um período conturbado, Francisco Nunes assumiu a reconciliação com Liliana Aguiar. O casal tem um filho em comum, Santiago, de quatro anos. A modelo é, ainda, mãe de Miguel Ângelo, de 18 anos, fruto do namoro com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, de seis, da relação terminada com o ator e médico José Carlos Pereira.