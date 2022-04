Liliana Aguiar feliz por deixar isolamento e voltar ao “BB” como comentadora

Liliana Aguiar mostrou estar feliz por ter terminado o isolamento profilático e estar de regresso ao pequeno ecrã como comentadora do “Big Brother Famosos” (TVI).

Durante os dias em que esteve isolada em casa, a apresentadora recebeu a boa-nova de que iria regressar à estação de Queluz de Baixo para comentar tudo o que acontece dentro da “casa mais vigiada do país”.

“Teste negativo. Adeus, vírus”, começou por informar a comunicadora. “Estou muito feliz porque durante o isolamento tive a feliz notícia que vou voltar ao meu ‘Big Brother’”, acrescentou Liliana Aguiar.

O regresso enquanto comentadora do “reality show” vai acontecer esta quinta-feira durante a emissão do “BB Última Hora”, apresentado por Alice Alves. “Lá estarei no ‘Última Hora’ a comentar os nossos mais famosos”, revelou.

Lembre-se que Liliana Aguiar fez parte dos comentadores escolhidos para o “Big Brother 2020”.