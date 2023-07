Liliana Aguiar muda-se para o Dubai e leva os filhos

Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para anunciar que iria começar a procurar escolas para os filhos no Dubai, local para onde pretende mudar-se.

Liliana Aguiar recorreu às redes sociais para atualizar os seguidores acerca da vida no Dubai, Emirados Árabes Unidos, local para onde pretende mudar-se.

“Amanhã começo a trabalhar”, começou por dizer. “E depois vou começar a procurar escolas. Casa também, mas eu vou fazer com que vocês saibam de tudo ao pormenor. Não me importo que digam que eu exponho a minha vida, não estou nada preocupada com a opinião das pessoas”, acrescentou.

Entretanto, a antiga comentadora foi questionada: “Os pais dos meninos não se importam que os leves para o Dubai?”.

“Não, os pais dos meus filhotes não se importam. O meu filho [mais velho] tem 18 anos, portanto já tem decisão e o pai do Salvador também não se importa, sabe que é o melhor para ele. O que vou fazer é dar o melhor aos meus filhos e muitas vezes o melhor é não estar em Portugal”, respondeu Liliana.

Enquanto se prepara para mudar para o Dubai, a comentadora tem partilhado vários desabafos no Instagram. “Boa noite. O meu primeiro dia no Dubai, continuo com um misto de sensações. Mas tudo tem o seu tempo. Está tudo certo”, escreveu após o primeiro dia na cidade.

Liliana Aguiar e o companheiro, Francisco Nunes, são pais de Santiago, de quatro anos. A também modelo é, ainda, mãe de Miguel Ângelo, de 18 anos, fruto do namoro com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, de seis, da relação terminada com o ator e médico José Carlos Pereira.