Liliana Aguiar: “Nunca me senti tão humilhada como mãe e como mulher”

Liliana Aguiar fez um desabafo, esta quinta-feira, 5 de janeiro, no qual confessou sentir-se muito “humilhada” no papel de mãe e de mulher.

A apresentadora, de 42 anos, mostrou-se triste, no InstaStories, ferramenta do Instagram, ao partilhar um desabafo sobre o quão humilhada se sente apesar da sua alegada “serenidade”.

“Por detrás desta serenidade tem uma grande história… Estou com duas horas de sono”, começou por contar a também manequim.

De seguida, a companheira de Francisco Nunes confessou, sem revelar o motivo: “Nunca me senti tão humilhada como mãe e como mulher”.

No vídeo partilhado, em conjunto com o desabafo, Liliana Aguiar aparece com os dois filhos mais novos na cama, Salvador, fruto do relacionamento anterior com José Carlos Pereira, e Santiago, que nasceu durante a relação com Francisco Nunes.

Lembre-se que a apresentadora também é mãe de Miguel, que é fruto do antigo casamento com o ex-jogador de basquetebol António Miguel Tavares.