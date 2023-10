Liliana Aguiar revela como recuperou a sua relação: “Faço terapia de casal”

Pela primeira vez, Liliana Aguiar falou sobre a sua relação com Francisco Nunes e revelou que a terapia de casal foi o que lhe salvou o casamento.

A relação de Liliana Aguiar e Francisco Nunes foi alvo de várias polémicas na imprensa, desde os momentos de tensão no início do ano com as acusações de violência doméstica até aos rumores de uma reconciliação.

No mais recente episódio de “Passadeira Vermelha”, a empresário falou sobre a sua relação com o coach. “Falou-se tanta coisa, umas verdades, outras mentiras, mas faz parte, eu não culpo ninguém. Se calhar a maior culpada disto tudo acabei por ser eu e o meu marido”, começou por dizer.

“Às vezes as coisas são levadas aos limites, também por imaturidade, por sentimento de ira, que foi no fundo o que nos aconteceu. Foi uma relação que teve que terminar, teve um ciclo que terminou, tinha muita toxicidade. Esta mudança para o Dubai, que não foi uma fuga, foi Deus que colocou na nossa vida”, continuou.

De seguida, Liliana revelou algo que a ajudou a “recuperar” a sua relação com Francisco Nunes: a terapia de casal.

“Consegui recuperar a minha relação com terapia. Faço terapia de casal. Foi sem dúvida um grande apoio para nós. Existem traumas individuais que prejudicam as nossas relações conjugais e, no fundo, foi isso que aconteceu. Foi uma viagem interior, de muitos traumas. Há muitas coisas que nós passamos para as nossas relações atuais que vêm dos nossos traumas de infância e quando nós percebemos já estamos no fundo”, afirmou.