Liliana Aguiar revela: “Sofro de ansiedade e isto não faz de mim incompetente”

Liliana Aguiar mostrou-se vulnerável e lavada em lágrimas ao revelar aos seus seguidores que luta contra a ansiedade.

“ Quando a ansiedade se apodera de ti. Quando muitas vezes és mal compreendida, és julgada por não perceberem o que é a ‘tal’ ansiedade”, começou por escrever.

“Sim, sofro de ansiedade, e isto, não faz de mim incompetente, nem má pessoa, nem má mãe. É uma forma de viver extremamente cansativa, precisamos do nosso tempo, do nosso espaço e da compreensão dos que nos rodeiam”, continuou.

“Não tomo medicação, faço pilates, meditação, orações, mas tenho dias menos positivos.

Hoje, para cuidar e apaziguar a ansiedade fui ao SPA. Estive comigo e com ela, e quero dizer-vos que hoje consegui que ela não me estragasse o momento que pedi a Deus… estar em paz!, acrescentou.