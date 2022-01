Liliana Aguiar viaja com o companheiro para celebrar dois anos de casamento

Liliana Aguiar revelou nas redes sociais que viajou com o companheiro, Francisco Nunes, para celebrar mais um aniversário de casamento.

O casal completa no próximo domingo dois anos de de casamento e, para celebrar a data, optaram por deixar o filho em casa e desfrutar de uma viagem romântica a dois.

“Começou a minha viagem de celebração de dois anos de casamento”, revelou a apresentadora na legenda de uma fotografia, na qual surge ao volante.

Recorde-se que Liliana Aguiar tem três filhos, Santiago, de um ano, que nasceu da relação com o marido, Francisco Nunes, Salvador, de dois, e Miguel Ângelo, de 12 anos, da relação terminada com José Carlos Pereira e António Miguel Tavares, basquetebolista do Benfica, respetivamente.

