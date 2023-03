Liliana Aguiar volta a lançar farpas a Francisco Nunes: “Um agressor será sempre um agressor”

Liliana Aguiar voltou a lançar farpas ao ex-companheiro, Francisco Nunes, depois de este ter negado as supostas agressões de que é acusado.

Recorde-se que Liliana Aguiar acusa o “mental coach” de violência doméstica e que este, em entrevista a uma revista, afirmou que tudo não passa de falácias da parte da empresária.

Através de um InstaStory, ferramenta do Instagram, Liliana Aguiar partilhou algumas palavras do antigo presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln.

“A justiça será feita no lugar certo, Agora já não terá o advogado que enganou, nem a mulher que metia as mãos no fogo por ele”, escreveu.

“Um agressor será sempre um agressor. Um manipulador será sempre um manipulador. As difamações e mentiras, agora, são publicadas na comunicação social. A ânsia de tentar ser famoso está a criar um certo desnorte”, rematou.