Liliana Almeida garante que Bruno de Carvalho não tinha ciúmes de Kasha

Liliana Almeida marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, no qual falou da sua passagem pelo “Big Brother Famosos” e Bruno de Carvalho.

A cantora protagonizou vários momentos de tensão devido à relação que desenvolveu com o ex-presidente do Sporting, que está acusado de violência psicológica para com a ex-concorrente.

Depois de ter afirmado que já falou com Bruno de Carvalho desde que, este domingo, 20 de fevereiro, saiu da casa, a artista abordou os ciúmes que o também DJ sentia de Francisco Maria Pereira, também conhecido como Kasha, dentro da casa.

“Ele dava-me a opinião dele relativamente ao jogo e dizia-me ‘como é que é Liliana? Queres jogar?’”, começou por lembrar.

“Acho que ele não tinha ciúmes do Kasha. O que ele me dizia era: ‘tu não tens espaço para ir à final com o Kasha aqui, porque eles não te querem aqui, o grupo está feito’. Ele queria fazer esse jogo”, afirmou.