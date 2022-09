Liliana Almeida magoa-se em coral nas Maldivas

De férias, há poucos dias, nas Maldivas, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho já tiveram um pequeno incidente, com a cantora a magoar-se num coral.

Liliana Almeida magoou-se num coral durante a lua de mel com Bruno de Carvalho nas Maldivas, depois do casamento no Algarve, há uma semana. A cantora e ex-participante do “Big Brother” tropeçou num coral quando filmava um vídeo para as redes sociais.

Bruno de Carvalho registou o momento e brincou: “A queen Liliana das Maldivas desfila a sua beleza. Não há obstáculos que a detenham”.

O ex-dirigente do Sporting não ficou sem resposta da mulher. “Os corais não brincam. O estado do teu nariz será explicado aqui”.

Azares à parte, o casal tem aproveitado o melhor que as ilhas têm para oferecer, como foi o caso do lanche ao pôr do sol. “Lanche ao pôr do sol com o my president. Amámos a experiência e a forma como nos cuidaram, a vida sabe bem”, escreveu a intérprete no perfil de Instagram.