Liliana Almeida lança música e Bruno de Carvalho mostra-se rendido

Liliana Almeida acabou de lançar, esta quinta-feira, 21 de abril, o tema “Vives em Mim” e o namorado, Bruno de Carvalho, mostrou-se rendido ao talento da companheira.

A ex-concorrente do “Big Brother Famosos” divulgou uma nova música, que teve direito a videoclipe. Quem ficou orgulhoso deste novo trabalho foi o seu namorado e ex-presidente do Sporting.

“Minha rainha, na casa do ‘BB’ disse-te que eras talento puro e que te amava até ao infinito! Disse-te no segundo dia do programa que íamos casar! Pois é meu amor, vamos casar, a tua música inspira qualquer um e a tua voz encanta o universo! Fui, sou e serei teu!” confessou o também DJ, rendido.

Recentemente, depois de terem anunciado que estavam noivos na Islândia, Bruno de Carvalho recebeu o “sim” da família de Liliana Almeida, durante uma cerimónia tradicional angolana.

Os dois vão subir ao altar na primeira semana de setembro, segundo apurou a revista “TV7 Dias”. A publicação avançou que o matrimónio está a ser acompanhado pela TVI e que os convites já foram distribuídos. A estação vai transmitir tudo no pequeno ecrã.

A relação entre o ex-dirigente leonino e a cantora tem sido controversa desde o início existindo até queixas por violência doméstica no Ministério Público. Lembre-se que os dois se conheceram e começaram a namorar na edição anterior do “Big Brother Famosos” (TVI).