Liliana Almeida envia pedido de desculpas à namorada: “Será eterna na minha vida”

Liliana Almeida está a viver um romance com Bruno de Carvalho dentro do “bBg Brother Famosos” (TVI). Por isso, a cantora enviou um pedido de desculpas à namorada, Jaci Duarte.

Durante uma conversa com a apresentadora do formato, Cristina Ferreira, na gala de domingo, 23 de janeiro, a intérprete admitiu que o sentimento que nutre pelo ex-presidente do Sporting é “muito forte”.

“O que sinto pelo Bruno é muito, muito, muito forte”, afirmou, depois de Bruno de Carvalho admitir que está apaixonado pela artista.

Quando questionada pela também diretora de Entretenimento e Ficção da TVI sobre se tem alguém cá fora à espera, a concorrente acredita que não. “Creio que depois de tudo isto não terei”, assumiu.

Contudo, Liliana Almeida fez questão de enviar um pedido de desculpas à companheira, Jaci Duarte. “Um pedido de desculpa e ela sabe que será eterna na minha vida”, disse a participante, referindo de seguida que não sabe se será perdoada.

Nas redes sociais, Jaci Duarte reagiu à situação: “Eu agora tenho porta-vozes na televisão portuguesa! Que honra”.

Lembre-se que Andrea Soares, uma amiga da cantora, já tinha revelado, durante a participação no programa “Em Família” (TVI), deste sábado, 22 de janeiro, que está a ser difícil para Jaci Duarte ver a participação de Liliana Almeida.

“É uma pessoa muito forte. Obviamente que estas imagens lhe custam a ver, mas ela tem a maturidade suficiente para perceber que a mulher dela está dentro de uma casa fechada, tipo um animal”, afirmou.