Liliana Almeida quebra finalmente “tabu” sobre relação com Bruno de Carvalho

Depois dos vídeos enigmáticos de Bruno de Carvalho, que deram a entender uma separação de Liliana Almeida, a cantora esclareceu a situação.

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se no “Big Brother”, da TVI, casaram-se e, agora, têm vivido dias agitados, depois de o DJ e antigo presidente do Sporting ter revelado um vídeo no qual pede desculpa à cantora.

Mais tarde, o DJ esclareceu à “Nova Gente”: “Está tudo bem, calmo e, por vezes, este tempo é necessário e útil. Temos pena de tudo que tem originado, mas mantemo-nos unidos e com força para seguir em frente”, garantiu ainda à publicação sobre a viagem da intérprete ao Algarve, no aniversário, e a sua permanência em Lisboa, ao lado do pai.

Agora, numa curta declaração à “TV Guia”, a ex-Non Stop deu a sua versão dos acontecimentos. “Não, não estou separada. Continuo casada e está tudo bem”, disse.