Liliana Campos celebra o aniversário do irmão: “Só quero que sejas feliz”

Liliana Campos é uma irmã “babada” e dessa forma não conseguiu resistir e assinalou o aniversário do irmão, Cláudio, no seu perfil de Instagram.

“Parabéns mano!”, referiu a apresentadora do programa “Passadeira Vermelha” na sua aplicação.

“Não gosta de tirar fotografias, não gosta de celebrar o aniversário, não gosta de falar ao telefone, não é de muitas conversas e muito menos de convívios. Deita-se cedo e acorda cedíssimo. Em miúdos adormecia antes da novela começar o que me deixava doida, pois ainda queria brincar a seguir ao jantar”, lembrou de seguida.

“Por vezes penso que não poderíamos ser mais diferentes, não só por tudo o que enumerei, mas principalmente pelo que falta enumerar. Mas tudo o que importa nesta vida, os verdadeiros valores está lá. É dono de um bom coração, é extremamente bem-educado, preocupado com o próximo, responsável, dedicado. É das pessoas mais cultas e inteligentes que conheço, embora tenha pudor em o mostrar. É observador, mas muito reservado nos seus comentários”, garantiu.

“Deu-me o melhor presente que me podia dar – a minha Carolina, e foi o melhor filho que a minha mãe podia ter. Como irmãos já fomos o gato e o rato, mas nunca passámos um sem o outro. Eu mais velha e mais protetora, a líder, sempre com a mania que sabia tudo. Ele mais novo, com ar de santinho, a fazer sempre tudo pela calada. Claro que quando havia chatice, principalmente em casa, a culpa era sempre minha, porque era arisca e refilona (…)”, recordou.

“O passar do tempo aproximou-nos ainda mais, mas foi a doença da mãe que nos mostrou a força que temos juntos. Sportinguista ferrenho como o meu pai, tem como paixão este clube, e apesar das picardias desportivas, das quais nunca levo a melhor, tenho que confessar que por ele e pelo pai, há uma parte do meu coração que fica feliz quando o Sporting ganha”, brincou.

“É o meu primeiro Cláudio, depois a vida trouxe-me outro, o Cláudio Ramos. Agora tenho dois. Sou três anos mais velha, mas quando me perguntam a idade dele eu tenho sempre que fazer contas, porque para mim será sempre o Claudinho que andava de mão dada comigo, e que eu tinha prometido à mãe tomar conta, e não deixar que nada de mal acontecesse. Amo-te Cláudio. Só quero que te cuides e sejas feliz”, rematou.