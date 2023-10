Liliana Campos comemora 30 anos na SIC: “Aqui é o meu lugar”

A estação televisiva comemorou 31 anos e Liliana Campos assinalou essa data, assim como os seus 30 anos na SIC.

Nas redes sociais, Liliana Campos fez questão de assinalar uma data especial: os 31 anos da SIC e os seus 30 anos no canal. Com um álbum recheado de memórias, a apresentadora falou mais sobre essa “casa”.

“31 anos de SIC. 30 anos de mim na SIC. Este ano faz 30 anos que comecei a trabalhar na SIC. Confesso que me tenho emocionado muito ao ver determinadas imagens, ao recordar pessoas que me marcaram, e ao lembrar momentos que ficarão para sempre no meu coração”, começou por escrever.

“A SIC não é só a empresa onde eu trabalho. A SIC é a empresa onde eu tenho muito orgulho em trabalhar. Tive algumas oportunidades de arriscar, mas o meu coração sempre me disse que devia ficar. E eu segui o meu coração”, partilhou.

“Aqui é o meu lugar! Aqui sou feliz! Aqui já vivi mais de metade da minha vida, e passei mais horas do que em casa com a família. Muitos momentos importantes da minha vida e dos meus ficaram para trás, mas eu nunca pensei duas vezes. A minha prioridade era evoluir, aprender, beber o mais possível de todos, mas principalmente da sabedoria dos mais velhos”, disse.

“Se tive a oportunidade de experimentar 1001 programas ao longo destes 30 anos, tenho muito para lhe agradecer a si, espectador da SIC que me acarinha desde o ‘Juiz Decide’, e assim continua até hoje. Grata por tudo e por tanto!”, concluiu.