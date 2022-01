Liliana Campos de luto: “Desculpa não ter estado mais contigo”

Liliana Campos vive dias de tristeza com a morte da sua amiga Nita Domingos que, desde os seis anos, lutava contra a neurofibromatose tipo II.

A apresentadora recorreu, este domingo, 30 de janeiro, ao Instagram para dar conta da morte da amiga.

“A minha Amiga Nita partiu… e a Terra ficou um lugar mais pobre…”, começou por lamentar.

“Tudo o que possa escrever, é pouco…muito pouco… diante de tudo aquilo que eu sinto… A Nita tocou o Coração de todos os que tiveram o privilégio de a conhecer. A Nita amava VIVER! Cada dia era uma benção. Cada dia era mágico. Foi um exemplo enquanto filha, irmã , neta, amiga. Cuidadora de tudo e de todos. A Nita é Única , e assim ficará no Coração de todos os a conheceram”, acrescentou.

“Um amigo escreveu que a doença maltratou demais a nossa Nita. E sim, é verdade, demais. Desde pequenina até partir, não teve um dia de descanso. Mas nunca desistiu, nunca se lamentou. Só agradecia por cada dia que vivia”, disse ainda.

“Sei Querida Amiga que neste momento estás finalmente a descansar e em Paz. Desculpa-me tu, eu não ter estado mais contigo nestes últimos tempos, porque eu… eu não sei se vou conseguir… Sabia que podias partir, mas achei sempre que ainda íamos ter tempo…

Devia ter aprendido contigo que o tempo nos foge das mãos, e é por isso tão importante”, desabafou.

“Foi muito pouco o tempo que estiveste por cá, mas a tua doçura e as tuas palavras vão permanecer para sempre. É como elas, com as tuas palavras, que hoje termino este meu texto: ‘Prometam-me que vão sempre saber o valor do vosso sorriso, da vossa alma e da vida. Viver é incrível’. Nita Domingos”, referiu.

“A Terra está mais pobre… mas o Céu está incrivelmente mais brilhante, pois ganhou a Estrela mais cintilante de todas. Descansa em Paz minha Amiga Querida”, rematou.

Na caixa de comentários foram vários os rostos conhecidos, como Zé Lopes e Cláudia Jacques, que deixaram mensagens de pesar.