Liliana Campos destaca filho de Pedro Lima: “Orgulhosa do meu afilhado”

João Francisco Lima, filho de Pedro Lima, apresentou o seu exemplar na Feira do Livro em Lisboa. Liliana Campos apareceu para mostrar apoio.

A Feira do Livro em Lisboa tem sido palco de muitos encontros. E, desta vez, Liliana Campos reencontrou o afilhado.

A apresentadora televisiva e rosto da “Passadeira Vermelha”, da SIC e SIC Caras, compareceu ao evento para mostrar o seu apoio e orgulho ao filho de Pedro Lima, João Francisco Lima, pelo lançamento do seu livro.

Liliana registou o momento com um álbum de fotografias e vídeos nas suas redes sociais, acompanhado de uma mensagem carinhosa.

“Não podia estar mais orgulhosa do meu afilhado e do seu livro ‘Já não sou o que era agora mesmo’. Uma tarde de muitas emoções na Feira do Livro de Lisboa”, começou por escrever.

“Tenho aprendido tanto contigo, meu amor. Amo-te sempre, desde a barriga da tua mãe, para sempre”, terminou.

João Francisco Lima é filho de Pedro Lima, que faleceu em 2020. Pedro e Liliana eram amigos de longa data e a apresentadora é madrinha de João.