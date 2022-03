Liliana Campos e o Carnaval em Veneza: “Forte conotação sexual”

Liliana Campos marcou presença no Carnaval de Veneza, em Itália, e partilhou, esta quarta-feira, 2 de março, a sua experiência com os seus seguidores.

“Não tenho nem nunca tive espírito carnavalesco, mas confesso que amei um Carnaval que passei no sambódromo do Rio de Janeiro. Fiquei com vontade de voltar, e também de um dia ir até ao Carnaval da Bahia. Mas nada mais que isso”, começou por escrever.

“Quando fui surpreendida com esta viagem a Veneza, nem me lembrei do Carnaval. Mas de repente estava no meio de um dos Carnavais mais emblemáticos do Mundo. Se já achava a cidade misteriosa, senti que esse mistério se adensa ainda mais nesta época. Assim como percebi pelos gestos e pelos olhares que existe uma forte conotação não só sensual, mas também sexual entre aqueles que, percebemos de imediato, levam esta brincadeira muito a sério”, disse ainda.

“E são dois tipos de pessoas. Aquelas que acham graça e têm paciência para se arranjarem, dinheiro para alugar estes fatos sumptuosos, desfilar pelas ruas e parar para tirar fotografias”, acrescentou.

“E os outros, aqueles que voltam todos os anos, têm os seus trajes (vários), e as suas maravilhosas máscaras, quase tudo feito e pintado à mão. Conhecem bem todos os cantos e recantos da cidade, reconhecem-se uns aos outros, seduzem-se e são felizes. E no fundo é só isso que importa”, afirmou

“Ficou a faltar-me um baile. Daqueles bem tradicionais. Como os que vemos nos filmes.

Enfim… Lá terei que voltar mais uma vez”, confessou.