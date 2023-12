Liliana Campos escolhe Cabo Verde como destino para viagem a dois

Para fugir ao frio que tem tomado conta de Portugal, Liliana Campos e o marido “escaparam” para o sol de Cabo Verde.

As temperaturas em Portugal estão cada vez mais baixas. Com a chegada do inverno ainda esta semana, os números do termómetro continuam a baixar, passando para o lado negativo.

Para fugir ao frio que se tem feito sentir no país, Liliana Campos e o marido Rodrigo Herédia decidiram “escapar” para onde o sol está alto no céu e o calor se faz sentir. O casal escolheu Santa Maria, em Cabo Verde, para passar os próximos dias.

Nas redes sociais, a apresentadora já partilhou algumas imagens no local. “Viajar e namorar! Vai ser assim por estes dias”, escreveu na legenda.

