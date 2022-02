Liliana Campos envia mensagem ao filho mais velho de Pedro Lima

Liliana Campos enviou uma mensagem de parabéns ao filho mais velho do ator Pedro Lima, João. A apresentadora prometeu que vai estar ao seu lado para sempre.

A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, utilizou o perfil de Instagram para expressar o sentimento de amor que sente pelo filho mais velho do intérprete, que morreu há uma semana no Guincho, em Cascais.

“Amei-te desde o momento em que soube que a tua mãe estava grávida. E olha que fui logo das primeiras a saber. Amei-te ainda mais quando soube que ia ter a responsabilidade de ser tua madrinha. Foste o meu primeiro afilhado. Atirei-me de corpo e alma, com todo o Amor que te tinha. Acompanhei-te sempre que pude”, começou por partilhar.

Hoje, Liliana sente sente um “orgulho enorme” no “homem bonito” em que João Lima se está a tornar. “O respeito pelo próximo, a sensibilidade, a educação, a perseverança, o cuidado com os outros são valores que trazes contigo desde pequenino, aos quais foste juntando outros, que fazem de ti, um miúdo especial”.

“Os teus pais criaram-te com amor e com os valores que realmente importam. Tiveram a ajuda dos teus avós. Aqueles que todas as crianças desejam. Mas se um dia foi assim, hoje és tu, o neto que qualquer avô ou avó sonha ter. És o melhor irmão do Mundo. Não há palavras. Basta olhar. Ao olhar para ti estes dias, percebi que também tinhas os melhores amigos, aqueles que te rodearam de amor e carinho e tudo têm feito para ajudar a tomar conta de ti e assim vão continuar. Sim, porque tu precisas que cuidem de ti”, prosseguiu.

Depois da morte de Pedro Lima na praia do Abano, no Guincho, Liliana sabe que João tem recebido o melhor tratamento possível. “Melhor do que ninguém, tens a tua mãe que com todo o seu amor vai continuar a dar-te tudo o que precisas, em especial os instrumentos necessários para continuares a enfrentar a vida e a lembrar-te sempre daquilo que realmente importa. Tens também o resto da família e os amigos dos teus Pais, que Graças a Deus são muitos e é visível o carinho que todos nutrem por ti. E tens-me a mim!”

“Sempre soubeste que te amo e que te quero muito e por isso percebes porquê que a madrinha tem andado tão ‘chatinha’ com conversas e mensagens muito nossas nestes últimos dias. A vida pregou-te um golpe muito duro, mas eu vou lembrar-te sempre das palavras do senhor Padre – não nos devemos perguntar porquê que partiu assim, mas sim, porque motivo é que veio? E tu és um, entre muitos desses motivos. Esteja onde estiver, o pai vai continuar com um orgulho enorme em ver-te seguir a tua vida e a conquistares os teus sonhos. Um beijinho de parabéns, meu amor!” rematou.

