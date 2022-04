Liliana Campos lembra primeira viagem ao lado do companheiro

Liliana Campos recordou a primeira viagem ao lado do marido, Rodrigo Herédia, num texto muito emocionado.

A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha” (SIC Mulher) recordou a primeira viagem que fez ao lado do seu mais que tudo. Recorde-se que o casal já percorreu o mundo e o empresário organiza, anualmente, viagens com os famosos à neve, nos mais diferentes países da Europa.

No perfil de Instagram, Liliana Campos publicou uma fotografia da viagem que fez às Maldivas e que se revelou inesquecível. “Vamos lá andar com o tempo para trás até à nossa primeira viagem juntos às Maldivas!”, começou por escrever a comunicadora no perfil de Instagram.

“Meu Deus, que saudades, de tudo!”, rematou Liliana Campos.