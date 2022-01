Liliana Campos despede-se de Pedro Lima: “Finalmente encontraste a tua paz”

Liliana Campos despediu-se publicamente do “compadre” Pedro Lima, com um testemunho emotivo publicado este sábado nas redes sociais.

Depois de diversas caras conhecidas do público terem homenageado o ator, foi a vez da apresentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, prestar o devido tributo a um grande amigo.

“Finalmente encontraste a tua paz, Pedro. Descansa e aproveita as ondas perfeitas e intermináveis que há por aí”, escreveu a comunicadora na legenda de um vídeo da Associação Nacional de Surfistas.

https://www.instagram.com/p/CBrNeRzlyUJ/

Liliana Campos, que é madrinha do filho mais velho de Pedro Lima, já tinha deixado uma outra mensagem mais curta. “Descansa em Paz meu Querido, meu Compadre, meu Amigo para sempre”, pode ler-se.

https://www.instagram.com/p/CBq7Dg1lrBU/

Pedro Lima morreu, este sábado, na praia do Abano, no Guincho. As autoridades admitem a possibilidade de o ator se ter suicidado, visto que mandou mensagens de despedida a Liliana Campos e ao marido, Rodrigo Herédia.

