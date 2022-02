Liliana Campos confessa estar recuperada após infeção respiratória

Liliana Campos confessou, este domingo, 7 de novembro, estar recuperada depois de ter estado com uma infeção respiratória. “Não sei como nem porquê que fiquei assim”, admitiu.

A apresentadora, de 50 anos, esteve, “nos últimos 15 dias”, com uma infeção respiratória que a impediu de cumprir com os seus compromissos profissionais que acabaram por ser adiados.

“Nos últimos 15 dias estive com uma infeção respiratória, e apesar de ter ido trabalhar, não foi nada fácil”, começou por referir, agradecendo de seguida a preocupação por parte dos seguidores.

“Quero agradecer-lhe, primeiro que tudo a si, que mostrou uma enorme preocupação comigo, que percebeu que eu não estava tão bem, porque me conhece e não ficou a pensar que andava de mau humor com tudo e com todos, mas sim mais debilitada”, escreveu.

“Agradecer às minhas equipas. À do Etnias, pois tivemos que desmarcar gravações, já com os convites feitos e só eu sei o quanto me custou. No entanto a minha produtora Margarida Frederico agilizou tudo e amanhã estamos de regresso. À equipa do Passadeira, principalmente ao Hugo Mendes pela preocupação e receio que piorasse”, prosseguiu.

Agora, a comunicadora garantiu que “está tudo bem”: “Consigo respirar fundo sem ter um ataque de tosse, daqueles que me deixava completamente exausta. Na verdade, não sei como nem porquê que fiquei assim. Mas sei que este magnífico sol durante o dia e o frio à noite e de manhã, além do ar condicionado, […] podem ajudar e muito”.

“Por isso, tenha o máximo cuidado consigo. Proteja-se o mais que puder das mudanças de temperatura, mas não deixe de aproveitar, sempre que possa, estes dias tão bonitos com que Deus nos presenteia. Desejo uma ótima semana para todos e uma vez mais, muito obrigada pelo vosso carinho e preocupação”, concluiu.