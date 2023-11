Liliana Campos revela que Liliana Aguiar foi vetada no “Passadeira Vermelha”: “Não tinha capacidades”

Após a troca de “farpas” entre Liliana Aguiar e Filipa Torrinha Nunes, Liliana Campos critica a atitude da empresária e lembrou que não foi aceite no “Passadeira Vermelha”.

Liliana Aguiar e Filipa Torrinha Nunes têm trocado críticas. Após à opinião da psicóloga, a empresária que mora atualmente no Dubai reagiu. “Vou falar aqui sobre uma pessoa, não sei se vocês conhecem, uma Filipa Torrinha que comenta no ‘Passadeira Vermelha’, assim uma rapariga com o cabelo branco, pestanas postiças, enfim, toda ela é uma boneca postiça quase insuflável e que está sempre a querer dar nas vistas”, disse.

Liliana Campos, anfitriã do “Passadeira Vermelha” e que trabalha lado a lado com Filipa, também reagiu às palavras de Liliana Aguiar, criticando a sua atitude sobre o assunto.

“Eu até estou aqui a suar, até fico a suar com isto. Acho inadmissível que a Liliana, sendo uma mulher, fale assim de outra mulher. Falar assim de qualquer pessoa já é mau, mas falar desta forma de uma mulher, uma mulher que diz que está a frente do seu tempo, falar assim de uma mulher para mim é completamente inadmissível”, começou por dizer.

“Todos sabemos que ela adoraria estar aqui no lugar da Filipa. Não está porque lhe foi negada essa oportunidade, porque a Filipa apresentou outras capacidades que ela não tinha”, completou.