Liliana Campos triste após ter sido “trucidada” por comentário sobre Cristina Homem de Mello

Liliana Campos mostrou-se triste, esta quinta-feira, 16 de fevereiro, com as críticas dos internautas, depois de ter considerado que Cristina Homem de Mello estava com um ar “estragado”.

A apresentadora do programa “Passadeira Vermelha” aproveitou para comentar a polémica durante a emissão do formato na SIC Caras. A comunicadora afirmou ter sido “trucidada” pelos seguidores.

“Fui trucidada ontem porque, ao fazer a comparação entre a Júlia e a Cristina, saiu-me uma palavra menos simpática, eu queria dizer ‘pesada’”, começou por partilhar, na emissão do programa.

“Depois vieram-me dizer que tinha sido trucidada e lá está, as pessoas não perceberam que era a comparação, não foi o termo mais bonito, mas depois arrasam é comigo”, acrescentou.

Lembre-se que, numa emissão anterior do “Passadeira Vermelha”, Liliana Campos referiu que Cristina Homem de Mello tinha um aspeto mais “estragado” do que o da apresentadora Júlia Pinheiro.

“Estão as duas fantásticas na verdade, ainda se sentem bem, é o mais importante nisto tudo. […] Ela está mais estragada que a Júlia”, disse.